Korpsframtiden virker lysere

Ålgård skolekorps håper å rekruttere rundt 10 nye aspiranter i halvåret. FOTO: Privat

– Dette betyr mye for fremtiden for korps på Ålgård, og det er starten på en skikkelig gjenreising av et rent skolekorps i bygda, sier styreleder Annbjørg Sekkenes i Ålgård skolekorps. Prosjektet klassekorps har gitt framtidshåp for korpset.