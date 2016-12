Samlar bygda på Facebook

Torbjørn Mork Oftedal knyter natur og historie saman i Facebook-gruppa «Oltedal – Folk, næringsveier, stedsnavn osv. i et historisk og nåtidsperspektiv». FOTO: Kristine M. Stensland

Torbjørn Mork Oftedal laga Facebook-gruppe for å dela lokalhistorie. Han gler seg over at også unge oltedølar viser interesse.