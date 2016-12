Starter  amatørteater og revygruppe på Ålgård

Santiago Arellano, til venstre, jobber ved kulturskolen i Gjesdal. Nå vil han starte eget amatørteater på Ålgård. Her hjelper han Marianne Høgemark Jacobsen før Hakkebakkeskogen-oppsetningen forrige uke. FOTO: Kirsten Håland

Santiago Arellano har jobbet i Disneyland, drevet med improvisasjonsteater, spilt revy og vært teaterinstruktør. Nå vil han ta i bruk sine kreative evner, sin lidenskap for underholdning og sitt sosiale vesen for å starte et amatørteater i Gjesdal.