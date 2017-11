11 nye punkter fra budsjettkameratene

Frode Fjeldsbø (Ap) og Andreas Eidsaa (KrF) samarbeider med Høyre og Senterpartiet om budjett for 2018 og økonomi- og handlingsplan for 2018-2021. FOTO: Kristine Stensland

Posisjonspartiene Arbeiderpartiet, Høyre og Senterpartiet har sammen med Kristelig Folkeparti utarbeidet et nytt forslag til budsjett for 2018 og handlingsplan for 2018-2021.