 Alt jeg ville høre var; Jenta mi, du passer inn

Tidligere landslagsspiller Anja Hammerseng-Edin fortalte både om egen frykt og om hvordan hun har hjulpet andre å takle frykt under foredraget på Villmarkssenteret på Skurve. FOTO: Eugen Hammer

– Vi er redde for å prate høyt, for ikke å prestere, for å gjøre feil, sier tidligere landslagsspiller Anja Hammerseng-Edin under et foredrag i Gjesdal. Hun takket ÅHK-trener Leif Gautestad for det han har betydd for henne.