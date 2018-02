Asgeir drømmer om å legge en helt ny sykkelvei her

Får Asgeir Kleppa det som han vil, vil tur- og sykkelveien fortsette fra Raudvigå, oppi skogholtet bak ham, og videre langs bekken som renner fra Øygardsvatnet og ned til Kalberg. FOTO: Håvard Ovesen

Asgeir Kleppa mener at en helt ny tur- og sykkelvei mellom Ålgård og Kvernaland trengs for å gjøre det trygt å sykle for pendlere som skal mellom Gjesdal og Time. Dessuten vil den bringe nærmeste jernbanestasjon innen overkommelig rekkevidde.