 Bare sunt med litt konkurranse

SKO: Gry Ravndal Ildgruben og faren Sven Ravndal synes det er sunt med litt konkurranse mellom butikkene på Ålgård. FOTO: Aslak Ravndal

Gry Ravndal Ildgruben ved Ålgård sko er positiv til litt konkurranse, men er likevel bekymret for at det skal bli for mange aktører innenfor samme bransje.