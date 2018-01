I begynnelsen av desember i fjor startet arbeidet med å legge inn en ny vannledning i Edlandsgeilane (arkivfoto: Kirsten Håland).

I dag, onsdag, kan du oppleve at trykket i vannkranen er dårligere enn vanlig og at vannet kan bli misfarget. Årsaken er arbeid med et ventilkammer på Edland.