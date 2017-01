Berre éi lokal bedrift fekk nyta godt av krisepengane

I 2016 delte regjeringa ut ei tiltakspakke til kommunar på Sør- og Vestlandet som var særskild ramma av effektane av den låge oljeprisen. Gjesdal kommune fekk 2,6 millionar kroner. «Målet er å auka aktiviteten i næringslivet lokalt», sa Henry Tendenes frå Høgre, som er vararordførar i Gjesdal.



Tilskotet skulle gå til vedlikehald av vegar, bygg og anlegg, og måtte bli brukt i løpet av året.



– 1, 6 millionar gjekk til måling og betongrehabilitering av Gjesdal ungdomsskole og Ålgård skole. I tillegg er 1 million brukt til oppussing av omsorgsbustadar i Fiskebekkveien, fortel Bjarte Madland, økonomisjef i Gjesdal.

Fleire arbeidsledige

Tilskotet blei fordelt ut frå kor mange arbeidsledige personar det var i kommunen over landssnittet i april. Landsnittet låg då på 3,1 prosent, medan Gjesdal var registrert med 3,8. Talet på arbeidsledige er høgare no. (Sjå faktaboks.)



– Det var ein topp i juli og august. Deretter har arbeidsløysa halde seg svært stabilt på kring fire prosent, seier Stig Hess som er leiar av Nav i Gjesdal.



Han meiner det vil vera vanskeleg å sjå på kommunenivå om krisepakka har hatt ein effekt, då innbyggarane ofte jobbar i andre kommunar.



Denne saka er blitt til i samarbeid med avisa Klassekampen og fleire lokalaviser. I dag publiserer Klassekampen ei omfattande sak der kvar einaste krisepakke-krone er forsøkt spora opp.

Einaste Gjesdal-bedrift

Oppdraga gjekk til verksemder som allereie har rammeavtalar med kommunen. Ein av desse var den lokale røyrleggaren Sigurd Lima. Dei tre andre, D. Nysted AS, Elektro Comfort AS og Uanz Bygg AS, held til i Sandnes.



Sigurd Lima AS var med på rehabiliteringa av omsorgsbustadane.



– Oppdraget gav oss ei auka omsetting på 225.000 kroner, seier Terje Lima som er dagleg leiar i bedrifta.



Han fortel at den samla omsettinga i 2016 var på kring 5,5 millionar kroner.



– Redda oppdraget arbeidsplassar hos dykk?



– Nei.

Se bildet større Røyrleggar Terje Lima er nøgd med det langvarige samarbeidet bedrifta hans har hatt med kommunen. Men no har rammeavtalen gått ut. FOTO: Kristine M. Stensland

Politiske kommentarar

– Om arbeidsløysa har gått opp, så tenker eg at ho utan tiltak ville ha stige endå meir, seier ordførar Frode Fjeldsbø frå Arbeidarpartiet.



Også han viser til at mange gjesdalbuar jobbar utanfor kommunen, og at dei kan ha hatt glede av oppdraga sjølv om dei fleste ikkje gjekk til lokale firma.



Han synest det er positivt at Gjesdal i 2017 også får ei tiltakspakke frå regjeringa. I år er ho på 4,3 millionar kroner.



Varaordførar Tendenes meiner krisepakka har fungert.



– Næringslivet signaliserer at det ikkje hadde vore mogleg å halda oppe same aktiviteten utan pakka. Då snakkar eg om regionen, for det er ikkje lett å måla det på mikronivå, seier han.

Mista rammeavtale

Sigurd Lima AS hadde tidlegare ein rammeavtale med Gjesdal kommune. Men i fjor gjekk avtalen til eit firma utanfor kommunen.



– Eg forstår at dei må legga ut oppdrag på anbod, og me har ikkje noko imot kommunen. Men i slike tider som dette, med nedgangen i oljebransjen, så vil dei store ta jobbane frå oss fordi dei kan prisa seg så lågt.



Rammeavtalen bidrog i 2016 til ein million kroner av den totale omsettinga til Sigurd Lima AS. I 2015 gav avtalen 660.000 kroner og i 2014 750.000 kroner.



– Avtalen gav jamn flyt av oppdrag frå ein sikker betalar, seier han.



Trass i at bedrifta mista rammeavtalen, trur Lima at 2017 blir eit betre år enn 2016.

– Det er litt meir optimisme i samfunnet no. Me merkar at folk er meir positive.

14 av 52 avtalar lokale

Jorunn Birkeland, innkjøpsleiar i Gjesdal kommune, fortel at 14 av dei 52 rammeavtalane til kommunen går til aktørar i Gjesdal.



– Talet er ganske stabilt. Veldig mange av avtalane som ikkje er lokale, er med firma i nabokommunar. Det som ofte går igjen, er at dei har tilsette som bur på Ålgård, og som blir brukt til oppdrag i kommunen vår. Me har kring fire-fem avtalar som går ut av regionen.

Birkeland opplyser om at det er i strid med reglane om offentlege innkjøp å utelukkande favorisera lokale firma.