Bjelland får halda fram med sprenging på Skurve

Før møtet var formannskapet på synfaring på Skurve. Her forklarer advokat Olav Todnem, som representerer Bjelland AS, korleis uttaket av masse skal fungera. Til venstre lyttar Andreas E. Eidsaa jr. frå KrF, og til høgre følgjer ordførar Frode Fjeldsbø nøye med. FOTO: Kristine M. Stensland

Trass protestar frå naboar, sa politkarane ja til at Bjelland AS skal få sprenga seg vidare på Skurve. Men dei folkevalde krev at entreprenøren må ta omsyn til dei andre aktørane.