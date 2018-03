Bøndene Magnus Søyland og Tarjei Gjesdal er kritiske til eksempellinjene Statens vegvesen har tegnet inn på kartet over Gjesdal. FOTO: Ingvild Lygren

Magnus Søyland aksepterer at E39 blir lagt over eiendommen hans dersom det er det beste for jordvernet. Men det er han så langt ikke overbevist om at det er.