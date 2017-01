Brøt seg inn og stjal fra feil leilighet

Et innbrudd i en leilighet i Ole Nielsens vei gikk helt feil. Nå må tyvene ut i samfunnstjeneste. Bildet er fra en annen sak. FOTO: Lars Fisketjøn

To menn kastet stein gjennom et vindu, tok seg inn i leiligheten og stjal elektronikk. Da de kom ned på gaten ble "fluktbilen" observert av et vitne. Da politiet oppklarte saken viste det seg at tyvene hadde brutt seg inn på feil adresse.