– Dette har vært krevende for alle ansatte

Hovedtillitsvalgt Eva Pettesern i Fagforbundet Gjesdal. Foto: Eugen Hammer

– Jeg opplever at vi har et felles mål, men om vi bruker samme rute for å nå målet er jeg mer usikker på, sier hovedtillitsvalgt Eva Pettersen i Fagforbundet Gjesdal.