E39 er åpnet igjen etter trafikkulykke

Oppdatert Kl. 10.20: Veien åpnet i begge retninger, men det er fremdeles saktegående kø i området. Ulykkesbilene er hentet, og/eller flyttet ut av veibanen.



«Straksavhør foretatt, anmeldelse opprettes, avsluttet på åstedet», skriver politiet på Twitter klokken 10.24.



– Klokken 8.50 fredag morgen fikk politiet melding om en trafikkulykke ved Statoil på Ålgård, forteller lensmann Kåre Birkeland.



«Personbil påkjørt av lastebil, ny lastebil kjørt inn i første lastebil», skriver politiet på Twitter.



Birkeland forteller at det var en mor og et barn i bilen som ble påkjørt.



– De var ikke fastklemt, og de kom seg ut av bilen. De to er tatt med i ambulanse. Barnet klaget over nakkesmerter. Kjøretøyene hadde trolig ikke stor fart da det skjedde, sier han.

Se bildet større Ulykken skjedde på toppen av den såkalte Statoilbakken på Ålgård. FOTO: Ingvild Lygren

09.30 melder politiet på Twitter at både ambulanse og politi er på stedet. Klokken ti skriver de at mor og barn er kjørt til legevakten, og at en av lastebilsjåførene er fraktet med ambulanse til akuttmottaket på sykehuset.



Det er behov for tauing av alle de tre kjøretøyene. Politiet anbefaler omkjøring via Seldalsheia.

Se bildet større Tre kjøretøy var involvert i ulykken fredag morgen. FOTO: Ingvild Lygren

Klokken 09.25 forteller Gjesdalbuens reporter at det er materielle skader i fronten på begge lastebilene, samt i bakparten på personbilen. Politiet dirigerer trafikken, men det er kun det nordgående feltet som er åpent. Ulykken skjedde i sørgående felt. Tauebilene er på dette tidspunktet ikke kommet til stedet.