Dersom ny E39 legges ved Kyllingstad, må Silje Kyllingstad krysse to veier for å få dyrene hjem fra beite. Hun kan heller ikke bygge nytt fjøs før veiprosessen er avklart. FOTO: Lars Fisketjøn

I et kart over den sørlige delen av Gjesdal har Statens vegvesen tegnet to nye eksempellinjer for E39. Disse skremmer Gjesdal-bøndene.