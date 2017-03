Erlend fant gammel dame tynnkledd og barbeint i trafikken

Erlend Pettersen fant en eldre kvinne som hadde stukket av fra Solåsheimen, og mener kvinnen utgjorde en fare for seg selv. FOTO: Lars Fisketjøn

Erlend Pettersen måtte dirigere trafikken på E39 for å hindre at en den eldre kvinnen som hadde forsvunnet fra Solåsheimen ble påkjørt. Han opplevde at de ansatte ved Solåsheimen ikke hadde kapasitet til å hjelpe kvinnen.