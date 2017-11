Feiret med kake på pauserommet

Bente Hansen, Sissel Ronold Skjæveland, Gøril Selene Pettersen, May Britt Nordtveit, Helene Figved, Ina Gjesdal og Gunn M. Edland feiret nyheten med kake på pauserommet i Solås barnehage. FOTO: Kirsten Håland

– Etter noen uker med intens spenning, er vi bare så glade i dag. Nå må vi vise at politikerne har gjort et riktig valg med å beholde oss, sier styrer May Britt Nordtveit i Solås barnehage.