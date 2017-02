Foreslår 2000 meter kraftlinje og fem mastepunkt i Gjesdal

Rådmannen vil ikke ha alternativ 5, med kraftlinje gjennom Gjesdal kommune.

Statnett har to alternative traseer for ny kraftlinje fra Lysefjord til Fagrafjell i Time kommune. Den ene berører Gjesdal kommune. Rådmannen foreslår at Gjesdal kommune, i sin høringsuttalelse til NVE, foreslår at dette alternativet vrakes.