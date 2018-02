Foreslår å legge jernbanestasjonen under jorden

I formannskapet torsdag kom det fram at det er stemning blant flere av politikerne for å legge en framtidig jernbanestasjon på Ålgård under bakken. FOTO: Lars Fisketjøn

Det manglet ikke på framtidsvisjoner i formannskapsmøtet torsdag. Flere politikere ser for seg at Ålgård stasjon kan havne under bakken. Enkelte stilte til og med spørsmål ved om det i det hele tatt blir tog eller noe annet som til slutt kommer.