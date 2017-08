Har åpnet salmakeri på Rossåsen

Salmaker Marco Smith har tidligere jobbet for Norges største salmaker. Nå har han startet Smith Saddle Company med base på Rossåsen FOTO: Håvard Ovesen, Sandnesposten

En liten uke etter at Smith Saddle Company ble kjent for offentligheten, strømmer kundene allerede på for å justere sine gamle eller kjøpe nye, spesialtilpassede kvalitetssaler av Marco Smith.