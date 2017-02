Husbrann på Ålgård

I halv seks-tida fredag ettermiddag melder politiet om brann i ein einebustad i Neseveien på Ålgård.



– Det er ingen opne flammar, så det er kontroll på brannen. No riv dei ned takstein fordi det ulmar og ryk frå ein eller annan plass, seier Kurt Løklingholm, operasjonsleiar hos politiet, klokka ti over seks.



Klokka 18.20 skriv politiet på Twitter at brannen er sløkt. Det er ikkje store skadar. Årsaka er førebels ukjend.



Klokka kvart på seks fortel vaktleiar Jan Bryne hos brannvesenet at brannen starta klokka 17.12.



– Dei fire som budde i huset, kom seg raskt ut. Det er eit hus som ligg litt for seg sjølv. Det er berre ein garasje i nærleiken, seier han.



Han har ikkje fått melding om at nokon er sende til legevakta.



– Det er greie forhold for sløkking. Brannmannskap frå Sandnes og Ålgård rykte ut.