Jæder skuldar kommunen for å ha feilinformert

Gabriel Espeland, styreleiar i Jæder Ådne Espeland AS, møtte rådmann Knut Underbakke og André Andreassen, næringsansvarleg i Gjesdal kommune, då formannskapet hadde synfaring på Skurve. FOTO: Kristine M. Stensland

Jæder Ådne Espeland AS hevdar dei i 2012 blei lova ein snarleg slutt på sprenginga i nabolaget. No ligg det an til masseuttak i lang tid framover.