Kjell Terje har jobbet 40 år i samme bedrift

Daglig leder, Karles Gilje (t.v.) stod for overrekkelsen av utmerkelsen til Kjell Terje Gilje FOTO: Årstein Gilje

Kjell Terje Gilje fikk nylig en utmerkelse fra ledelsen ved Gilje Tre AS, som et synlig bevis på at han har vært i bedriften i over 40 år.