 Me skal ikkje ha det slik

For ei veke sidan såg det slik ut på grava til Arne Fossfjell. Dei pårørande håper andre slepp å oppleva det same. FOTO: Kristine M. Stensland

Kyrkjeverja i Sandnes kjenner til at også andre gravplassar slit med for mykje vatn. Men at den nye delen på Gjesdal kyrkjegard er så blaut som han er, synest han at er overraskande.