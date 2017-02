OPPDATERT: Klokken 21.00 er fremdeles brannen på Sikvaland ute av kontroll.



Klokken 20.30 melder Sør-Rogaland Brann og Redning IKS at de driver med etterslukking på Holmahol, mannskapene forflytter seg til Sikvaland for å prøve å få kontroll der, skriver politiet på twitter.



Gjesdalbuens reporter på stedet sier at det brenner på øst- og vestsiden av Sikvalandsveien, og opp mot Sikvalandskula.



– Det er spredte gårder rundt forbi dette området. Den brannen jeg er på nå er det rundt 500 meter til nærmeste gård, sier han.



Han melder om moderat vind i området, og både frost og snø på bakken.



Klokken 20.10 melder operasjonsleder på twitter at brannvesenet fortsatt ikke har kontroll over brannen ved Holmaholen i Gjesdal.



– Brannvesenet har kalt ekstra mannskaper til Holmaholen bestående av mannskaper fra brann og sivilforsvaret. Håper å få slukket brannen i løpet av natten, skriver politiets operasjonsleder på Twitter.

Skogbrannhelikopter kan ikke lette

Ifølge NRK Rogaland kan ikke skogbrannhelikopter lette før onsdag morgen. Grunnen er at helikopteret ikke kan lette i mørket, ifølge Rogaland Brann og Redning IKS. Helikopteret kan tidligst være på plass onsdag morgen.



Gjesdalbuen kommer tilbake med mer.