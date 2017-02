Onsdag morgen:  Det brenner fremdeles på Sikvaland

OPPDATERT: Klokken 07.56 mandag morgen røyker det fremdeles fra brannstedet.



– Det brenner fremdeles. Vi skifter mannskap der oppe nå, og så snart det blir lyst skal de skaffe en oversikt. Vi vet mye mer om en times tid, sier Alf Egil Krohn i Brannvesenet Sør-Rogaland til Gjesdalbuen.



Saken oppdateres.

Brannslukking tirsdag kveld:

Klokken 22.07 meldte brannvesenet at det pågår kontrollert nedbrenning i området Sikvaland. Brannvesenet vil ha brannvakt i området utover natten. Dette melder politiet på twitter klokken 22.10 tirsdag kveld.

Roet seg kraftig

— Vi kommer ikke helt ut i terrenget, så vi kjører nå sammen med sivilforsvaret i forkant av brannen, sier Tormod Mehus i Sør-Rogaland Brann og Redning IKS som jobber for å slukke en av brannene som har herjet i Gjesdal og Time i kveld.



Han har ansvaret for brannslukkingen ved Sikvaland.



– Brannen har avtatt en god del nå. Det er mørkt og vanskelig å orientene seg, men brannen har roet seg kraftig, sier han.



Han sier at området de er på vei til når Gjesdalbuen snakker med han klokken 21.15 tirsdag kveld ligger ned mot et vann.



– Dersom brannen fortsetter i den retningen vil den roe seg helt naturlig når den kommer til vannet, sier Mehus.



Brannmannskapet jobber sammen med sivilforsvaret i området.



– vi har ryggspøryter med 25 liter vann på ryggen og bruker det. Vi bruker også lyngsmekker, sier han.

Kontroll på én av brannene

Klokken 21.00 er fremdeles brannen på Sikvaland ute av kontroll.



Klokken 20.30 melder Sør-Rogaland Brann og Redning IKS at de driver med etterslukking på Holmahol, mannskapene forflytter seg til Sikvaland for å prøve å få kontroll der, skriver politiet på twitter.

Brenner flere steder

Gjesdalbuens reporter på stedet sier at det brenner på øst- og vestsiden av Sikvalandsveien, og opp mot Sikvalandskula.



– Det er spredte gårder rundt forbi dette området. Den brannen jeg er på nå er det rundt 500 meter til nærmeste gård, sier han.



Han melder om moderat vind i området, og både frost og snø på bakken.



Klokken 20.10 melder operasjonsleder på twitter at brannvesenet fortsatt ikke har kontroll over brannen ved Holmaholen i Gjesdal.



– Brannvesenet har kalt ekstra mannskaper til Holmaholen bestående av mannskaper fra brann og sivilforsvaret. Håper å få slukket brannen i løpet av natten, skriver politiets operasjonsleder på Twitter.

Skogbrannhelikopter kan ikke lette

Ifølge NRK Rogaland kan ikke skogbrannhelikopter lette før onsdag morgen. Grunnen er at helikopteret ikke kan lette i mørket, ifølge Rogaland Brann og Redning IKS. Helikopteret kan tidligst være på plass onsdag morgen.



Gjesdalbuen kommer tilbake med mer.