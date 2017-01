Politiet ønskjer kontakt med barna som varsla

Mannen blei funnen etter at barn skal ha varsla nokon på kommunehuset om at dei hadde sett ein person i vatnet. Dei vaksne varsla vidare til politiet.

LES MEIR: Skolebarn oppdaget død mann i Figgjoelva

Halv seks fredag ettermiddag er den omkomne framleis ikkje identifisert. Politiet er i full gang med etterforskinga, og dei ønskjer å koma i kontakt med barna som varsla.

– Me har ikkje høyrt noko frå dei. Me ønskjer at dei tek kontakt med lensmannskontoret eller ringer oss på 02800, seier operasjonsleiar Tor Helge Stavik.

Han veit ikkje om det var jenter eller gutar, eller kor gamle dei var, men det skal ha vore meir enn eitt barn.