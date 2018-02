Selger gull og gråstein for 26 millioner kroner

Tore Sivertsen og nevøen Daniel Bauge Sivertsen driver en helt unik virksomhet i Gjesdal. De kjøper og selger alt det andre ikke ser verdien i. FOTO: Eugen Hammer

De er uredde, vågale og har lykkes. To blad Sivertsen vendte ryggen til et liv som håndverkere for å satse som gründere. Èn traktor ble vendepunktet.