Selger snart for en halv milliard, og skjønner nesten ikke hvorfor

Vekst: Morten Eide startet System Energi as med to tomme hender. I dag omsetter selskapet for 400 millioner kroner, og tror på enda høyere tall om de lykkes med nysatsingen som Helge Håland også er en del av. FOTO: Eugen Hammer

Morten Eide kan ikke gå under radaren så mye lenger. Sjansene er store for at firmaet til oltedølen snart passer en halv milliard i omsetning. Og det kan bare være begynnelsen.