Skreiv mange millionar for mykje i vurdering av drikkevatn

For at folk i regionen skal få det vatnet dei treng, må IVAR ha nye kjelder klare innan åtte til tolv år. FOTO: Kristine M. Stensland, illustrasjonsfoto

I 2016 tilrådde fylkespolitikarane nytt drikkevatn i Bjerkreim i staden for i Gjesdal. No korrigerer fylkesrådmannen ein skrivefeil som viste alt for store utgifter for alternativet i Gjesdal.