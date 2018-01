Trenger 12 nye barnehagelærere i Gjesdal

Ingunn Konstali, kommunalsjef for barnehager i Gjesdal kommune. FOTO: Kristine M. Stensland

Nylig kom kunnskapsdepartementet med krav om flere barnehagelærere per barn i barnehager landet over. Kommunalsjef for barnehagene i Gjesdal, Ingunn Konstali, ser nødvendigheten i dette kravet.