Vil ha 108 millioner kroner for å fikse Dirdal-veien

Fem entrepenører har levert tilbud på den mye omtalte vegutbedringen i Dirdal, og Kruse Smith AS er lavest med et tilbud på 84,6 millioner kroner. De øvrige er Hæhre Entrepenør med et tilbud på 99,8 millioner, Berthelsen & Garpestad på 98,3 millioner, Risa på 108,1 millioner og Contexo med 90,4 millioner kroner.



– Vi er fornøyde med fem tilbud. Nå skal vi bruke de neste ukene til å vurdere og kontrollregne tilbudene, så får vi se hvem som får kontrakten, sier prosjektleder Bjarne Våge i en pressemelding fra Statens vegvesen.



Fylkesvei 45 i Dirdal blir helt stengt fr 22. mai og inntil tre måneder. Entreprenøren som får kontrakten har ansvar for å organisere båttransport mellom Oltesvik og Dirdal i stengeperioden.



- Vi har lyttet til bedrifter og folk i bygda. Vi hadde tenkt å stenge veien 20. mai, men venter til 22. mai på grunn av at dette er ei helg med mange konfirmasjoner, sier Våge.