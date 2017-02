Brenning av kystlynghei har spredd seg

OPPDATERT: Operasjonsleder sier til Gjesdalbuen at det er snakk om to separate branner i Gjesdal på grensen til Time brannvesenet prøver å få kontroll på tirsdag kveld. Det skal ifølge operasjonsleder ikke være nødvendig med evakuering i området per nå.

Brann ute av kontroll

Tirsdag kveld klokken 18.45 melder operasjonsleder at brannvesenet har rykket ut på bråtebrann som var ute av kontroll i Gjesdal.



– Slukking pågår, sier politiet på twitter.



Sør-Rogaland Brann og Redning IKS har rekvirert mannskap fra sivilforsvaret, samt skogbrannhelikopter.



Politiet skriver på twitter at det skal være i området Holmaholvegen.

Se bildet større Brannvesenet jobber med å slukke brannen som har spredd seg fra Holmaholvegen i Gjesdal. FOTO: Eugen Hammer

– Vi har fått en del meldinger om brann i området. Det begynner ved Holmaholvegen i Gjesdal, forteller fungerende vaktsjef Rune Sunde i Rogaland brann og redning IKS til Aftenbladet.



Det skal være et område på cirka 300 dekar.



– Det har spredd seg. Vi har en del ressurser ute på stedet nå, sier Sunde.





Saken oppdateres.