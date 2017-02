– Det er flere branner som har spredd seg over et større område, sier Gjesdalbuens reporter på stedet klokken 19.45 tirsdag kveld.



Han sier det for øyeblikket foregår slukking i ytterkantene av brannene.



– Brannmannskapene går med vanntanker på ryggen, sier vår reporter.



Gjesdalbuen har snakket med mannskap som er kalt ut fra Høle.

Se bildet større Brannmannskapene har vanntanker på ryggen, og slukker brannen i ytterkanten akkurat nå. FOTO: Eugen Hammer

Operasjonsleder sier til Gjesdalbuen klokken 19.30 at det er snakk om to separate branner i Gjesdal på grensen til Time brannvesenet prøver å få kontroll på tirsdag kveld. Det skal ifølge operasjonsleder ikke være nødvendig med evakuering i området per nå.

Se bildet større Det brenner ved Holmaholvegen i Gjesdal. Brannen har spredd seg. FOTO: Eugen Hammer

Brann ute av kontroll

Tirsdag kveld klokken 18.45 melder operasjonsleder at brannvesenet har rykket ut på bråtebrann som var ute av kontroll i Gjesdal.



– Slukking pågår, sier politiet på twitter.

Se bildet større Brannmann Arvid Strand og flere andre i Sør-Rogaland Brann og Redning IKS jobber med å få kontroll på flere branner i Området på grensen mellom Gjesdal og Time. FOTO: Eugen Hammer

Sør-Rogaland Brann og Redning IKS har rekvirert mannskap fra sivilforsvaret, samt skogbrannhelikopter.



Politiet skriver på twitter at det skal være i området Holmaholvegen.

Se bildet større Brannvesenet jobber med å slukke brannen som har spredd seg fra Holmaholvegen i Gjesdal. FOTO: Eugen Hammer

– Vi har fått en del meldinger om brann i området. Det begynner ved Holmaholvegen i Gjesdal, forteller fungerende vaktsjef Rune Sunde i Rogaland brann og redning IKS til Aftenbladet.



Det skal være et område på cirka 300 dekar.



– Det har spredd seg. Vi har en del ressurser ute på stedet nå, sier Sunde.



Gjesdalbuen har så langt ikke fått kontakt med brannvesenet.