Én person til sykehus etter trafikkuhell  kjørefelt stengt på E39

Like før klokken 20.00 tirsdag kveld fikk politiet melding om trafikkuhell på E39 forbi Bråsteinsvannet ved avkjørselen til Osli i Sandnes kommune. Da var nødetatene på vei til stedet, meldte operasjonsleder i Sør-vest politidistrikt.



Et kvarter senere kom oppdateringen; to biler har vært involvert i en påkjørsel bakfra. Det meldes om store materielle skader. Én person blir tatt med til Stavanger universitetssykehus for undersøkelse. Bilberging på vei, og i mellomtiden er den ene kjørebanen stengt.



Trafikken dirigeres manuelt, og det skal være lange køer ved ulykkesstedet.



Saken oppdateres.