Rektor Gilje:  Veldig kjedelig start på året

Klokken 06.00 tirsdag morgen fikk politiet melding om at uvedkommende har vært inne på Bærland Skole i natt.

– Da en ansatt kom på jobb sto en sidedør til skolen åpen. Flere dører inne i skolebygningen var også åpne, lyset sto på i flere rom, og det var rotet rundt, sier lensmann Kåre Birkeland til Gjesdalbuen.

Skoleledelsen har varslet at de vil levere en anmeldelse og en såkalt godsliste over hva som er borttatt senere tirsdag.

– Dette var en veldig kjedelig start på det nye året, sier rektor Tom Kenneth Gilje til Gjesdalbuen.

Politiet har allerede vært på stedet og foretatt undersøkelser.

– Innbruddet ble oppdaget da renholder kom på jobb i morges. Det er ingen synlige tegn på at noe er brutt opp, men vi ser at gjenstander er borttatt, og det er rotet, sier Gilje.

Han forteller at det hvert fall er ti år siden det var et liknende innbruddstilfelle ved skolen. Det er utstyr for relativt store verdier som er stjålet.

– En del elektrisk verktøy, hvert fall to datamaskiner og et utendørs lydanlegg er det vi per nå vet er stjålet, hvert fall av slike saker som har litt verdi, sier Gilje.

Det er ingen synlige tegn på innbrudd, men nå skal filmen fra overvåkingskamera gjennomgås for å finne ut hva det kan ha fanget opp gjennom kvelden og natten.

– Vi må finne ut om noe kan ha stått åpent eller ulåst. Kulturskolen har aktivitet her på kveldstid. Teorien vår nå er at noen kan ha tatt seg inn på skolen mens det var åpent i går ettermiddag, og låst opp en annen dør, for så å komme tilbake på kveldstid og lukke seg inn, sier Gilje.