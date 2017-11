Ålgård-rival hektet av i opprykkskampen

Nærbøs Ida Aasland legger em Pors-spiller i parketten, med Lene Grimstad (f.v.), Ine Søyland Bø og Stine Olseth som tilskuere. FOTO: Tarjei Sel / Jærbladet

Nærbø gikk på et stortap hjemme for Pors søndag. Nå er opprykkskampen i 2. divisjon redusert til to lag.