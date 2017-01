Ålgårds cupmotstander er bestemt

Ålgård er ett av 18 lag fra Rogaland som gjennom to kvalifiseringsrunder skal kjempe om en plass i norgesmesterskapet i fotball. Fredag 20. januar ble oppsettet for første kvalifseringsrunde offentliggjort, og Ålgård skal møte Randaberg på bortebane.

Både Ålgård og Randaberg har vært gjennom en skikkelig nedtur de siste årene, og begge lag rykket ned fra 3. divisjon i fjor høst. Som Ålgård har også Randaberg sett mange av sine faste førstelagsspillere forlate klubben gjennom vinteren. Lagene møttes to ganger i serien i fjor. Vårkampen på Randaberg stadion endte med ÅFK-seier etter scoring på overtid, mens høstens hjemmekamp endte 1-1.

Da Ålgård spilte i 2. divisjon var laget automatisk kvalifisert for første runde i NM, men også de foregående to sesongene har de vært gjennom kvalik. I 2015 ble først Frøyland slått borte, før Staal ble slått hjemme. Da fikk ÅFK møte Viking hjemme i cupen, i klubbens 100. år, og tapte 0-7. I fjor røk laget ut av cupen etter et noe overraskende tap hjemme for Lura.

Her er hele oppsettet for første kvalifiseringsrunde:

Randaberg – Ålgård

Frøyland – Midtbygdens

Varhaug – Vaulen

Staal Jørpeland – Austrått

Eiger – Brodd

Riska – Vardeneset

Klepp – Lura

Hinna – Madla

Djerv 1919 – Åkra