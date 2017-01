Dette er Ålgård FKs nye A-lagstrener

Dette framgår av en pressemelding fra Ålgård FK tirsdag kveld. Styreleder Arnt-Eirik Rørnes presiserer at Geir Midtsian selv har tatt initiativ til denne endringen, og at Oslo-karen, som hadde ett år igjen av kontrakten, ikke har fått sparken.

"ÅFK GÅR NYE VEIER, MED FOKUS PÅ LOKALE SPILLERE

Slik situasjonen er i dag har vi ikke tilstrekkelig med lokale spillere med et slikt nivå at vi kan være et opprykkslag. Det er derfor viktig at vi tenker langsiktig foreslo Geir Midtsian i møte i desember. Dette innebærer at vi tenker nytt.

Vårt ønske er at vi om 5-6 år kan få opp tilstrekkelig med lokale spillere som kan bringe laget tilbake til 3.divisjon. I og med denne erkjennelsen, ønsker vi å flytte midler fra A-lag over til barne- og ungdomssatsing.

ÅFK ønsker å bli en foregangsklubb i forhold til å satse ungt og vil bruke større andel av økonomien på de yngste. Dette innebærer en ambisjon om at hovedtrenere for alle årsklasser i ÅFK skal inneha trenerkompetanse og lønnes utfra kompetanse og spiller/trenererfaring.

Vi har stor tro på at denne modellen vil føre til bedre talent og spillerutvikling, noe som igjen vil medføre at klubben vil produsere spillere til eget A-lag om noen år. Vi har som mål å gjennomføre dette i løpet av 2 år.

Første justering vi foretar er å tilsette et nytt trenerpar for A-laget. Andreas Ravndal og Jonas V. Fjeldsbø som hhv spillende hoved- og assistenttrener. Disse har imidlertid bestem å dele likt på treneransvaret for A-laget. Vi håper disse vil kunne trekke til seg tidligere ÅFK-spillere hvor noen av disse i tillegg til å spille for A-laget også påtar seg å trene aldersbaserte lag. Gjennom en slik modell håper vi å kunne utvikle spiller- og trenertalenter.

Geir Midtsian vil i en overgangsperiode bidra i prosessen med å få på plass et trenerkorps i ungdomsklassene og en trenerutvikler som skal jobbe med alle klubbens trenere."