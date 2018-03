En nesten perfekt hjemkomst for Vetle

Vetle Birkedal var et friskt pust på topp i ÅFK-debuten, men kunne ikke berge cupavansement. FOTO: Lars Fisketjøn

Den 18-årige debutanten strålte på topp for et Ålgård-lag som overrasket positivt. Men sjansesløseri og billige baklengsmål sørget for en tidlig cupsorti likevel.