Her scorer Oliver (15) i sin første seniorkamp

Oliver Egelandsdal Sælevik header ballen i mål og scorer i sin første kamp for ÅFK. FOTO: Kirsten Håland

Tre minutter før slutt scoret Oliver Egelandsdal Sælevik (15) i sin første tellende kamp for Ålgård FK, og sørget for at de svartkledde startet høstsesongen med 3-0-seier.