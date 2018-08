Hoelgaard imponerer i Artic Race

Markus Hoelgaard sykler for Joker-Icopal (arkivfoto). Foto: Aslak Ravndal

To dager på rad har Markus Hoelgaard blitt den beste norske rytteren på en etappe i Artic Race of Norway. I dag venter 194 kilometer fra Honningsvåg til Hammerfest for Ålgård-rytteren.