Kristian Novak er endelig klar for Viking

– Alle avtaler er nå i orden. Jeg ønsker ikke å gå i detalj på kontrakten, men Ålgård får en økonomisk kompensasjon fra Viking. Det viktigste var likevel å få Novak avgårde. Han har et talent for fotball som passer langt bedre i Viking enn i Ålgård, sier ÅFK-styreleder Arnt-Eirik Rørnes til Gjesdalbuen i dag, torsdag.

Det er ventet at klubbene vil offentliggjøre overgangen torsdag ettermiddag.

Det har i lang tid vært dialog mellom Viking, Ålgård og Kristian Novak, men tirsdag, bekreftet den nye Ålgård-treneren, Andreas Ravndal, at klubbene er enige. Novak har vært i møter med Viking-ledelsen onsdag og torsdag.

Nå 18-årige Novak kom til Ålgård fra Austrått sommeren 2014, og har de siste to sesongene spilt fast på A-laget i 3. divisjon.

- Partene ble enige om en overgang tirsdag. At det skjer nå er veldig kjekt for Kristian. Det ville vært leit for alle om en så talentfull spiller ikke fikk prøve seg på et høyere nivå, sier Ravndal, som selv har arbeidet i Vikings markedsavdeling siden 2014.

Avtroppende hovedtrener, Geir Midtsian, som fremdeles har administrative oppgaver i Ålgård, synes det er flott at overgang er i orden.

– Viking og Ålgård har hatt en flott dialog, og klubben sitter igjen med en god avtale. Viking har hele tiden vært interesserte i den beste løsningen for alle parter. Samtalene har vært gode og fruktbare, sier Midtsian tirsdag kveld.