Nå skal fotballen og håndballen på Figgjo samarbeide

Nå ønsker fotballen og håndballen på Figgjo at de to skal samarbeide både for å få flere barn med i idretten, men også for å gi de et mer variert treningstilbud. FOTO: Håkon Stavland Lexberg

På mandagstreningen til Figgjo håndball ble det spilt fotball under oppvarmingen. Kanskje var det et symbol på fremtiden for idrettslaget?