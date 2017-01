Tirsdag melder Bryne fotballklubb at Rogvi Baldvinsson skal spille for klubben de neste to sesongene.

Den færøyske landslagsspilleren fra Ålgård spilte i klubben sist i 2014. I mellomtiden har han vært både i ÅFK, danske Fredericia og Vidar. Vidar og Bryne møtes i 2. divisjon i årets sesong.

Saken oppdateres.