Sesongen ødelagt for Gjesdals raskeste mann

Tomasz Siemienuch ble skadet under sin internasjonale debut forrige helg. Det blir ingen nasjonale mesterskap på Oltedal-sprinteren ukene som kommer. Foto: Privat

Supertalentet Tomasz Siemienuch (18) ble skadet under sin landslagsdebut i Danmark forrige helg. Sesongen er dermed over for den lovende sprinteren fra Oltedal.