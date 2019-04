Fylkespolitikarane vil gje Gjesdal 0,67 prosent av tunellrekninga

Samferdsleutvalet i fylket foreslår ein avtale for finansiering av tunell mellom Frafjord og Espedal. Avtalen legg til grunn ein lågare pris enn det Statens vegvesen meiner er realistisk.

Publisert: 30.04.2019 kl 08:58

Samferdsleutvalet i fylket behandla på måndag ei sak om den planlagde tunellen mellom Frafjord i Gjesdal og Espedal i Forsand. Her gjekk dei inn for ein intensjonsavtale som skal sikra finansieringa av prosjektet.

0,67 prosent av rekninga

Fylkesrådmannen hadde på førehand kome med eit forslag til avtale, som fleirtalet stilte seg bak. Eitt av prinsippa i avtalen er at Gjesdal kommune skal bidra med eit fastsett beløp som dei skal betala når anleggsarbeidet startar. Dette skal utgjera 0,67 prosent av kostnaden.

I den foreløpige finansieringsplanen er det totale finansieringsbehovet sett til 750 millionar kroner. Om dette blir summen, blir Gjesdal kommune sin del på 5 millionar kroner.

Gjesdal kommune vedtok i 2016 at dei ville setja av ein halv millionar kroner i ti år for å få realisert tunellen. I kroner er dermed ikkje prisen høgare enn det kommunen har vedteke å bidra med, vel å merka om prislappen dei no ser føre seg, held.

Ueinige med Statens vegvesen

Prislappen fylkespolitikarane legg til grunn, er lågare enn det Statens vegvesen sjølv trur det er mogleg å bygga tunell for. Vegvesenet reknar med ein kostnad på mellom 857 og 1428 millionar kroner. Dette går fram i deira siste kostnadskalkyle frå mars i år. Stavanger Aftenblad har spurt utvalsleiar Arne Bergsvåg om kvifor politikarane trur det kan bli billigare enn det Statens vegvesen legg til grunn. «Det har vært flere kalkyler og anslag, og det ønsker vi å utfordre. I anbudsknokurransen vil vi be om å se på enklest mulig løsninger. (...) Det kan også bli dyrere, men der har vi en øvre smertegrense», seier Bergsvåg i saka til Aftenbladet, og lovar i same artikkel at tunellen ikkje skal bli finansiert av brukarane.

Resten av rekninga

Mesteparten av finansieringa skal Forsand/Nye Sandnes kommune og fylkeskommunen stå for, med 49 prosent kvar. Ryfylkefondet skal bidra med 1,33 prosent. Ein god del av totalsummen vil også bli dekt av momskompensasjon frå staten.

To sa nei

Kjartan Alexander Lunde frå Venstre foreslo at skrinlegga heile tunellprosjektet. Han ville heller at fylkeskommunen skulle bruka pengane på rassikring, miljøtiltak og trafikktryggleik i alle distriktskommunane i fylket. Mats Danielsen frå Framstegspartiet ønskte ikkje å etablera ein ny tunell under dei noverande føresetnadane. Desse forslaga fekk ei stemme kvar.

Vegen vidare

Statens vegvesen skal ha ferdig eit planforslag for tunellen innan desember. Etter dette skal saka bli behandla politisk i Gjesdal og Forsand kommune, før ein kan senda oppdraget ut på anbod. Det er fyrst etter at tilboda er komne inn, at partane skal bestemma seg for om dei framleis ønskjer å finansiera tunellen. Dermed kan prosjektet blir avlyst om politikarane seinare meiner at kostnaden blir for høg.

Uvisse i Gjesdal

Politikarane i Gjesdal har tidlegare i år bede Statens vegvesen sjå på eit alternativ som ligg lenger oppe i dalen enn det Statens vegvesen gjekk for i planprogrammet. Vegvesenet har kome fram til at alternativet Gjesdal-politikarane ville vurdera, kan bli 97 millionar kroner dyrare. Dette gjer at fylkespolitikarane har bede Gjesdal kommune om å ta ut det øvre alternativet. Så langt har oppfordringa berre vore oppe som ei referatsak som formannskapet tok til orientering. Det er uvisst kva svar Gjesdal kjem med når Statens vegvesen ber dei vedta ein endeleg plan for tunellen.