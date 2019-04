Leserbrev om E39: Takk til Knut Fjeldheim

Leserbrevskribent Skjalg Haaland takker Knut Fjeldheim i Gjesdal Ap for tydelig tale i forbindelse med Vegvesenets planer for ny E39 gjennom Figgjo.

Torsdag 11. april 19 vil for meg, en utflyttet figgensbu, stå for noe helt enestående. Representanten Knut Fjeldheim gir i et lengre leserbrev i Gjesdalbuen det glatte lag til Statens vegvesen for deres ”vingling” i valg av ny trasee fra Bråstein til Klugeslåtten, og ber dem ta til fornuften. Og fornuften består i å vedta det første forslaget, som har en lengre tunnel under Krossfjell.

Dette hadde jeg ikke sett for meg, at en Ap-politiker fra Gjesdal skulle sette dette på trykk, for jeg oppfatter det som en uforbeholden hyllest til Figgjos befolkning, der noen få ildsjeler i spissen har kjempet for en annen trasee. En av disse, Jostein Løland, har i et annet medium gitt ros til Fjeldheim, men hvorfor så beskjedent Jostein? For meg er dette oppsiktsvekkende, hittil har jeg ikke med et eneste pip eller setning hørt noe liknende fra andre politikere i Gjesdal, for meg har det virket som at ”vi har fått det vi ønsket, ferdig med det”.

For det er et faktum, det er opplest og vedtatt, man bygger ikke en vei for handelstanden på Ålgård, man bygger en vei for regionen, det var trolig ikke nok for handelstanden. Ja, jeg skylder ene og alene handelstanden for denne ”forsinkelsen”. For dersom det første forslaget hadde blitt vedtatt, det med tunnel inn fra Klugeslåtten og like til Vaule bru, ja så ville nok bildet ha sett annderledes ut i dag. Tenk dere det store krysset på Bråstein. Ikke alle vil, eller kan, se dette for seg hvordan det vil ta av matjord. Men, enda en gang Knut Fjeldheim, hva dette gjerne kan føre til, så tusen takk.

Så lurer Fjeldheim på hva bystyret i Sandnes vil si om det som de har omtalt som ”skittsak” tidligere. Her har jeg et ørlite håp om at en samlet forsamling vil står oppreist og sier ”nei takk, dette vil vi ikke ha”. For om de holder på sine tidligere meninger, har et godt håp da. Hva de ”rette” myndigheter da vil si - ja, den som visste det.