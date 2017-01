Derfor fikk traileren lamme Ålgård-trafikken i fire timer

Et svenskregistrert vogntog lammet trafikken på E39 og store deler av Ålgård i flere timer mandag ettermiddag. FOTO: Lars Fisketjøn

Fra like over klokken 12 til klokken 16.24 fikk en utenlandsk trailer stå på E39 i Statoil-bakken og lamme all trafikk gjennom Ålgård.