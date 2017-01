Legg til rette for fulltidskonstablar på ny stasjon

Tom K. Meyer, Frank Barmen og Espen Helland gler seg over at Ålgård brannstasjon skal flytta. Ikkje berre slepp dei å køyra i den smale Rettedalen for å rykka ut. Dei får også eit betre fysisk arbeidsmiljø, samt høve for fulltidstilsette. FOTO: Kristine M. Stensland